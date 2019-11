Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai indragite cupluri din showbiz-ul autohton au venit, joi seara, la Gala Unica 2019, cel mai așteptat eveniment monden al anului. Printre cei care au pașit pe covorul roșui se numara Andra și Catalin Maruța, Bogdan Vladau și Gina Chirila și Adrian Nartea și soția sa. Vezi in Galeria FOTO cat…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au venit impreuna la Gala Unica 2019, cel mai așteptat eveniment al anului. Extrem de elegante și cu ținute impresionante cele doua artiste au facut furori și au fost admirate de toți participanții la eveniment. Mai mult, atat Andreea Antonescu cat și Andreea Balan…

- Adi Nartea, Andrei Aradits, Olimpia Melinte, George Piștereanu și Diana sunt actorii din serialul Vlad și au fost prezenți joi seara, la Gala Unica 2019. Puși pe glume, aceștia au facut dezvaluiri interesante despre prietenia ce ii leaga. Actorii se intalnesc nu numai pe platourile de filmare, ci și…

- "Vino cu noi, duminica, la Palas, sa inaltam 1.000 de baloane colorate, cu heliu, pentru a sensibiliza comunitatea impotriva accidentelor rutiere. Primele 1.000 de persoane venite la eveniment vor primi gratuit un balon cu heliu", este scris in inivitatia "WorldStreet. Poti aduce si tu un balon de…

- A mai ramas o zi pana la marele eveniment din viața Andreei Balan, iar emoțiile sunt pe masura. Indragita artista a pregatit totul in cele mai mici detalii, iar nunta se anunța a fi una fantastica. De asemenea, Andreea Balan iși va boteza și fetița cea mica in aceeași zi.

- Moment emotionant pe Faleza Cazinoului din Constanta, chiar de Ziua Pompierilor, 13 septembrie. Cpt Costache Alexandru a cerut o pe iubita lui, Trandafir Lorena, in casatorie, la finalul evenimentului organizat cu prilejul acestei zile. Alexandru Costache este fiul fostului comandant ISU Dobrogea col.…

- Meciul Romania – Spania, contand pentru etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020, a inceput pe Arena Nationala! Partida se disputa cu tribunele pline, biletele fiind epuizate in urma cu cateva zile.

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.