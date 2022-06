Adrian Mutu își lasează cartea biografică. Duminică are loc meciul de retragere al Briliantului Duminica, Adrian Mutu iși laseaza cartea biografica la evenimentul ce-i este dedicat, meciul de retragere. Deși nu a mai jucat de ani buni in tricoul unui club, fosta mare glorie a fotbalului nostru, antrenorul Rapidului va avea ultimul meci in calitate de jucator. Cu el in teren (Cluj Arena), va face echipa cu legendarul Gica Hagi, tot cu numarul 10 pe tricou. Ca și Hagi, Mutu a reușit sa maercheze pentru Naționala Romaniei tot 35 de goluri. Adrian Mutu (43 de ani) il vor susține duminica și fii sai, Mario (22 de ani) și Tiago (5 ani). Editata de Bookzone, cartea biografica a lui Adrian Mutu-”Reveniea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

