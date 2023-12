Stiri pe aceeasi tema

- Familia antrenorului trece prin momente dificile. Mama lui Adrian Mutu s-a stins din viața, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Ultimul mesaj public transmis de acesta pentru parinții sai a starnit un val uriaș de reacții. Ce le-a urat „Briliantul”, cu doar o luna inainte de tragedie. Doliu in familia…

- Familia „Briliantului“ Adrian mutu este in doliu chiar inainte de Craciun. Rodica, mama fostului mare fotbalist roman, a murit, joi, la varsta de 71 de ani. Teribila veste a fost data chiar de sora lui Adrian, Laura Mutu, pe mai multe retele de socializare. Se pare ca, de ceva vreme, femeia se lupta…

- Rodica Mutu, mama fostului mare atacant al „naționalei”, Adrian Mutu, s-a stins la varsta de 71 de ani. Laura, sora lui Adrian Mutu, a anunțat in acesta dimineața vestea dureroasa. „Drum lin catre ingeri, mama! Iți mulțumesc pentru tot ce mi-ai daruit. Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarșitul…

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Rodica, mama lui Adi Mutu, a decedat in aceasta dimineața, iar trista veste a fost comunicata pe platformele de socializare de catre Laura, sora ”Briliantului”.Rodica, mama lui Adi Mutu, s-a stins din viața la 71 de ani dupa o lunga lupta cu cancerul. Anunțul decesului a fost facut de Laura, sora…

- Mama Briliantului, Rodica, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. „Drum lin catre ingeri, MAMA! Iți mulțumesc pentru tot ce mi-ai daruit! Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarșitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA!”, a scris Laura pe pagina sa de Facebook. The post Adrian Mutu, in doliu chiar…

- Adrian Mutu este in doliu. Mama „Briliantului” a murit astazi, la 71 de ani. Sora fostului fotbalist a anunțat ca mama ei, Rodica, s-a stins din viața. Femeia s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate serioase, iar in ultima perioada starea i s-a agravat. In urma cu aproape o luna, Rodica Mutu iși…

- Problemele continua in viața lui Eric de Oliviera! El și familia lui sunt in doliu, dupa ce sora acestuia a murit. Fostul fotbalist a suferit din cauza problemelor de sanatate, iar acum se pare ca se confrunta cu o noua situație dificila. Anunțul tragic a fost facut chiar de el, in urma cu puțin timp.