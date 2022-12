Stiri pe aceeasi tema

- Economistii chestionati de Reuters au estimat o crestere anuala a indicelui preturilor de consum de 10,9% in noiembrie, dupa ce octombrie a inregistrat o crestere neasteptata, la un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%. Pe o baza lunara, cresterea a fost de 0,4% in noiembrie, in scadere fata de 2%…

- „Astazi au fost depuse in Parlament amendamentele sustinute de PSD privind reglementarea preturilor la energie, prin care se va pune capat speculei din piata si care vor asigura protectia consumatorilor casnici si a economiei nationale. Dupa acordul obtinut ieri in Coalitie pentru majorarea diferentiata…

- "Estimam cam o treime din piata de enrgie se va regasi in acest sistem. Putem vorbi de o achizitie si de un pret al energiei noastre care ne va permite mentinerea acestei plaje de 0,68 de bani pentru cei care consuma pana la 100 de kw și 0,80 de bani pentru cei care consuma intre 100 și 255 de kw, 1…

- Deși prețul gazelor naturale pentru luna noiembrie este mai mic, tarifele nu vor scadea. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, comunica ca abaterile acumulate de SA Moldovagaz pentru perioada ianuarie-septembrie 2022, vor fi incluse in tariful actual de la 1 octombrie. Doar o parte din abaterile de tarif cumulate…

- Celebrele macarons, tartele cu fructe și eclerele nu vor mai fi la fel. Din cauza scumpirilor, cofetarii au fost puși in fața unei situații fara precedent. Au decis sa foloseasca extract de mazare pentru indulcirea preparatelor in loc de zahar.Patiserii vor sa renunțe și la oua, dupa ce prețul acestora…

- Din cauza modificarilor succesive la ordonanta privind plafonarea facturilor la energie, notificarile pentru lunile septembrie si octombrie vor veni cu intarziere, spun responsabilii din domeniu. Motivul este ca furnizorii nu au avut timp sa modifice softurile pentru incadrarea consumatorilor in categoriile…

- Facturile romanilor la utilitati au crescut de la 77% in 2010 pana la 124% in 2021, aceasta crestere fiind cea mai ridicata din Uniunea Europeana, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, potrivit Agerpres. Monitorul Social a publicat un infografic cu…