Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Buș, atacantul lui Poli Iași, a explicat ce s-a intamplat in cea mai controversata faza a meciului cu FCU Craiova, incheiat 1-1. In minutul 66 al disputei din Copou, Leo Lacroix și Sergiu Buș au luptat pentru balon la marginea careului de 16 metri oltean. Fundașul lui FCU Craiova a incercat…

- Poli Iași și FCU Craiova au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 13 din Superliga. Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, a rabufnit la adresa arbitrului Iulian Dima. „Centralul” Iulian Dima a luat doua decizii controversate in repriza secunda a partidei din Copou. L-a iertat de eliminare…

- Politehnica Iasi și FCU 1948 Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, duminica, pe terenul din Copou, in etapa a 13-a a Ligii 1. Poli Iasi a deschis scorul in minutul 12 prin Alin Roman, dar craiovenii au reusit sa egaleze pe final, prin nigerianul Jibril Ibrahim, care a prins un șut de senzație…

- Echipa Poli Iasi a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCU Craiova, intr-un meci din etapa a 13-a a Superligii.Alin Roman a deschis scorul la Iasi, cu un sut de la 30 de metri, in minutul 13. Oltenii au reusit sa inscrie in minutul 19, dar golul lui Bahassa a fost…

- „Centralul” Iulian Dima a luat doua decizii controversate in repriza secunda a meciului Poli Iași - FCU Craiova, din runda cu numarul 13 a Superligii, la scorul de 1-0. In minutul 64 al infruntarii din Copou, Ionuț Ailenei, portarul gazdelor, a ieșit hazardat la 20 de metri de linie. Nu și-a calculat…

- Arbitrajul de la UTA - FCSB a dinamitat discuțiile despre modul in care arbitirii romani, mai ales cei din cabina VAR, iau deciziile capitale in timpul jocurilor. „Central" a fost George Gaman (din Craiova), iar arbitru video Szabolcs Kovacs (fratele lui Istvan Kovacs). Parantezele sunt importante.…

- Mihai Chirica, primarul Iasului, a lansat atacuri in rafala dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Edilul a atacat in termeni duri arbitrajul lui Istvan Kovacs. Poli Iasi a condus cu 1-0 pana in momentul eliminarii lui Alin Roman. Acesta a primit al doilea cartonas galben dupa un duel cu Baiaram.…

- Portarul Silviu Lung jr a semnat cu echipa de fotbal Politehnica Iasi, a anuntat, duminica, gruparea din Copou pe site-ul oficial.Portarul, nascut la Craiova pe data de 4 iunie 1989, a evoluat ultima oara in Arabia Saudita, la Al-Raed. El a inceput fotbalul la Universitatea Craiova, echipa pentru care…