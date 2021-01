Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru „savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata”. Tribunalul Dolj a dat astazi decizia pe fond. Mititelu poate face...

- Patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu, a fost condamnat, joi, la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind transferul lui Mihai Costea la FCSB. In prima instanța, Mititelu a fost achitat, insa decizia Tribunalului Dolj este definitiva.

- Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, 52 de ani, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, se arata astazi in decizia Curții de Apel din Craiova, potrivit site-ului digisport.ro."In baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005…