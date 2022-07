Stiri pe aceeasi tema

- Marius Maldarașanu a marturisit ca este mulțumit cu punctul obținut de echipa sa, Hermannstadt, deși are așteptari mai mari de la elevii sai. Antrenorul sibienilor se așteapta sa fie efectuate mai multe transferuri pentru a se intari pentru acest sezon. Maldarașanu a mai spus ca și-ar fi dorit ca la…

- Chindia și Hermannstadt au remizat la Ploiești, 1-1, in etapa secunda a noului sezon de Liga 1. Adrian Mihalcea, antrenorul targoviștenilor, a criticat la finalul partidei atitudinea elevilor sai. Chindia a reușit in aceasta dupa-amiaza sa obțina primul punct din actuala stagiune. Hermannstadt, invingatoare…

- FC Botoșani ar fi trebuit sa beneficieze de un penalty in minutul 34 al meciului cu Chindia, la scorul de 3-1. Sistemul VAR a dat greș și de aceasta data. Partea buna este ca rezultatul nu a fost viciat, formația lui Teja caștigand cu 3-2. In minutul 34 al disputei […] Articolul SISTEMUL VAR A DAT GREȘ…

- Daniel Popa (26 de ani) a plecat de la Daejeon Hana Citizen, dupa doar trei luni petrecute in Coreea de Sud. Clubul a anunțat oficial desparțirea de atacantul roman. Așa cum se știa de cateva zile, Daniel Popa nu va continua la Daejeon Hana Citizen, formație la care a fost […] Articolul POPA, TOT MAI…

- Adrian Mihalcea (46 de ani) a avut, pana la urma, un sezon destul de bun cu Unirea Slobozia. Echipa din Ialomița a fost la un pas de locurile de baraj pentru promovarea in Liga 1, dar 90% ”Țaranul” nu va mai continua pe banca tehnica, mai ales ca are pe […] Articolul ADRIAN MIHALCEA, UN NOU NUME PE…

- Pe 30 mai, a inceput testarea standardizata pilot, in Dambovița au fost selectate șapte școli, primii care au dat evaluarea in cadrul proiectului pilot sunt elevii claselor a III-a, a V-a și a VI-a, la matematica. Elevii claselor I-VII din cele 329 de școli din intreaga țara, alese de ministerul […]…

- Chindia a remizat cu Rapid, scor 0-0, și se indreapta catre barajul de menținere in Liga 1. La finalul partidei de la Ploiești, Emil Sandoi a recunoscut ca sunt șanse reale ca echipa sa dispute o ”dubla” pentru ramanerea in prima divizie, insa prestațiile din ultima perioada ii dau speranțe […] Articolul…