- Farul a preluat conducerea in meciul cu Rapid dupa o imensa gafa a lui Horațiu Moldovan, goalkeeper-ul oaspeților. Golul de 2-1, semnat de Adrian Mazilu, poarta exclusiv vina portarului giuleștean. „Marinarii” au punctat in minutul 50 pentru 2-1, profitand de o eroare total necaracteristica a lui Horațiu…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – UTA 2-1. Antrenorul oltenilor și-a felicitat elevii pentru atitudinea aratata. Universitatea Craiova a invins UTA, scor 2-1, și a trecut peste Rapid in clasament, cel puțin pana la meciul de maine al giuleștenilor cu Farul. Eugen Neagoe,…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Gica Hagi a avut prima reactie dupa ce Farul s-a distantat la conducerea Ligii 1. Constantenii au invins-o la limita pe UTA Arad, scor 1-0, in etapa a 27-a a Ligii 1. S-au distantat la 5 puncte de CFR Cluj si la 10 puncte de FCSB. Adrian Mazilu a inscris singurul gol de la Arad, […] The post Ce a declarat…

- Emeric Ienei știe unde greșește FCSB. Antrenorul care a triumfat alaturi de Steaua in 1986, atunci cand a caștigat Cupa Campionilor, a analizat jocul roș-albaștrilor. FCSB se afla pe locul 3 in Liga 1, cu 48 de puncte. Vicecampioana Romaniei a pierdut puncte importante pe final de meci, atat cu Farul,…

- Radiografia erorilor de arbitraj in cele 24 de etape arata ca CFR Cluj nu a mai caștigat puncte generate de greșelile arbitrilor, cum s-a intamplat de fiecare data in anii precedenți # In schimb, Rapid e echipa care a pus in clasament cele mai multe puncte exclusiv grație oamenilor in negru, urmata…

- Adnan Aganovic, mijlocașul croat al celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Sport, despre victoria obținuta de Croația in fața Marocului, in finala „mica” de la Campionatul Mondial 2022. Croația s-a impus in fața Marocului cu scorul de 2-1. Golurile croaților au…

- Victor Becali, fostul impresar, a comentat lupta la titlu in Superliga dupa FCSB - CFR Cluj 0-1. El considera ca Farul și CFR sunt favorite sa caștige campionatul. Ar fi vazut-o și pe FCSB in lupta daca ar fi caștigat impotriva clujenilor. In schimb, nu le da nicio șansa celor de la Rapid și CS Universitatea…