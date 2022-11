Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca e normal ca el si jucatorii "sa se clatine" dupa infrangerile cu FCSB in Superliga si Farul in Cupa Romaniei, dar a subliniat ca forta grupului trebuie sa isi spuna cuvantul in partida…

- Duel tare pentru Chindia Targoviște, sambata dupa-amiaza, in Superliga. De la ora 17.30, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițeni vor infrunta pe Farul Constanța, liderul campionatului. Disputa dintre cele doua formații va conta pentru etapa a 18-a. Meciul se anunța unul infernal pentru roș-albaștri,…

- Chindia Targoviște ataca, vineri dupa-amiaza, un nou rezultat pozitiv in Superliga. De la ora 18.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, elevii lui Toni Petrea vor intalni pe FC Botoșani, intr-un joc ce va conta pentru prima etapa a returului de campionat. Disputa se anunța una infernala pentru dambovițeni,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul complet al primei etape din grupele Cupei Romaniei Betano. Partida Minaur Baia Mare – FC Argeș a fost programata joi, 20 octombrie, de la ora 15.30. Echipa noastra face parte din grupa D a acestei intreceri și va mai avea de infruntat la Ploiești, pe Chindia…

- Runda cu numarul 12 a Superligii a adus prima victorie in campionat pentru Chindia Targoviște. Formația dambovițeana și-a aratat din plin colții și a trecut cu 2-1 de Rapid București, intr-un joc susținut pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Marți Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a…

- Dupa mai bine de trei ani de la startul lucrarilor, la arena „Eugen Popescu” din Targoviște au inceput problemele cauzate de vreme, iar șansele ca echipa sa joace acasa in acest an raman mici. Chindia Targoviște a intrat in al patrulea sezon de la promovarea in SuperLiga, dar și de cand nu are propriul…

- Farul Constamta a anuntat ca tanarul mijlocas Nicolas Popescu a fost cedat definitiv clubului de Superliga FC Voluntari.Format la Academia Hagi, Nicolas Popescu 19 ani , care e fiul presedintelui Farului, fostul mare jucator Gica Popescu, a evoluat in sapte partide pentru echipa de pe litoral in primul…

- Format in Academia Hagi, care l a lansat in fotbalul mare, Louis Munteanu este un alt jucator repatriat de "marinarildquo; pentru aceasta stagiune. Farul Constanta l a achizitionat si pe tanarul atacant Louis Munteanu, imprumutat pe litoral de clubul italian Fiorentina pana la finele sezonului 2022…