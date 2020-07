Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a produs in 26 iunie, pe calea ferata de pe raza localitatii Biharia din judetul Bihor, batrana fiind omorata de trenul InterRegio Baia Mare – Timisoara Nord. Medicii care au ajuns de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind nevoiți sa declare decesul. Ulterior,…

- Tragedia s-a produs in 26 iunie, pe calea ferata de pe raza localitatii Biharia din judetul Bihor, batrana fiind omorata de trenul InterRegio Baia Mare – Timisoara Nord. Medicii care au ajuns de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind nevoiți sa declare decesul. Ulterior,…

- Georgiana și Ionuț Matei au devenit parinți in decembrie 2016, cand familia lor s-a completat prin venirea pe lume a lui Nicholas, un baiețel frumos de aproape 4 kilograme care s-a nascut in zi de mare sarbatoare creștina: Sfantul Nicolae. Parinții, stabiliți in Anglia de aproape 6 ani de zile, i-au…

- Cu siguranta nu exista om caruia sa nu ii placa sa primeasca un cadou, dar bucuria este cu atat mai mare atunci cand il si ofera. Despre asta e de fapt vorba in viata, sa oferim si sa primim. Ideal ar fi sa nu fie ca un schimb. Ne place sa fim rasfatati cu ajutorul micilor atentii si apreciem…

- Doi jucatori de baseball si un fotbalist au fost testati pozitiv cu coronavirus in Japonia, informeaza L’Equipe, anunța news.ro.Echipa Yomuiri Giants, care se pregatea pemtru un meci din presezon cu Seibu Lions, inaintea startului campionatului de baseball, la 19 iunie, a anuntat ca doi dintre…

- Dupa doua luni in care lumea a fost terorizata de COVID-19, ne dam seama ca, de fapt, avem si alte „boli“, mult mai grave, pe care le ignoram de ani de zile. Si, in fruntea listei se afla rasismul.

- Cele 10 izolete oferite de Romania Republicii Moldova nu vor fi folosite pentru pacienții de coronavirus, ci in cazul altor boli a declarat ministrul sanatații de la Chișinau, adaugand, insa, ca apreciaza gestul țarii vecine, potrivit Agora.md. Directorul Agenției de Sanatate Publica de peste Prut,…

- In direct la GSP Live, Bogdan Andone a oferit o serie de detalii incredibile despre Lucas Fanieros, patronul clubului cipriot Ermis Aradippou, formație care ocupa locul 2 in Liga a 2-a din Cipru. In 2009, pe finalul carierei, fostul mijlocaș Bogdan Andone a evoluat timp de jumatate de sezon la Ermis,…