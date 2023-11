Stiri pe aceeasi tema

- Sinistrul de la spitalul Al-Shifa din Gaza in cateva imagini Some of them were born by caesarean section For mothers killed by Israel They are orphans terrorist Israel is gaining strength and is practicing its brutality on those in Al-Shifa Hospital They stormed the hospital How long will we stand helpless…

- Intrebat despre operatiunea armatei israeliene de la spitalul Al-Shifa din Gaza , un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe a spus ca „spitalele si pacientii trebuie protejati”, transmite miercuri AFP. „Nu vom comenta in detaliu o operatiune militara israeliana in curs.…

- Tablou de groaza pentru secolul XXI in Gaza. Cel putin 179 de cadavre au fost inhumate marti intr-o groapa comuna sapata in incinta complexului spitalului al-Shaifa din Gaza , a declarat pentru AFP directorul institutiei, doctorul Mohammed Abu Salmiya. Printre ele se afla si trupurile a sapte bebelusi…

- Negocieri sunt in curs pentru eliberarea a peste 10 dintre ostaticii Hamas din Fasia Gaza in paralel cu un armistitiu de doua-trei zile, a declarat pentru dpa joi o sursa apropiata de aceste convorbiri.Negocierile sunt mediate de Qatar si in consultare cu SUA, a precizat sursa citata. Discutiile…

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a acuzat vineri Israelul ca a comis un "genocid" in Gaza, bombardata de armata israeliana in razboiul impotriva miscarii islamiste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, relateaza AFP."Poporul nostru din Gaza este supus unui genocid, iar Gaza a devenit o zona…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta ”ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria” si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…

- București, 5 octombrie 2023 - Crucea Roșie Romana anunța numirea domnului Adrian Halpert in funcția de director general interimar. Domnul Halpert, cunoscut jurnalist cu o vasta experiența in domeniul mass-media, conduce organizația incepand din data de 2 octombrie a.c.Numirea noului director general…