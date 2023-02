Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Daminescu a trecut prin momente cumplite, dupa ce a aflat ca este diagnosticat cu cancer la plamani. Dupa doi ani in care a stat sub supraveghere medicala, celebrul cantareț a invins boala crunta. Acum, artistul iși dorește sa se intoarca pe scena. Iata ce dezvaluiri a facut in exclusivitate…

- Sergentul major Roberto Berci, pompier militar in cadrul Detașamentului Dej al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, dar și membru al ansamblului "Someșana", a pierdut batalia cu o boala necruțatoare. Vestea i-a șocat pe colegi, dar și pe prieteni.

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.roParca cele mai cumplite boli din lume s-au cuibarit in trupul plapand al Nicoletei-Daniela Stan, in varsta de 16 ani, din București. Fișa…

- Camelia Suciu, o femeie de 42 de ani din Campia Turzii, plecata in Italia acum 22 de ani, a decedat zilele trecute, in urma unei boli necruțatoare. Camelia a fost diagnosticata cu teribila boala in anul 2019. Iar din toamna anului trecut a inceput sa simta ca drumul ei in aceasta lume se apropie de…

- Stefania Radu, 32 ani: "De cateva luni ma confrunt cu o intoleranta la lactoza care, uneori, imi complica viata destul de mult. Atunci cand mananc un pic mai mult preparate pe baza de lapte - care imi plac foarte mult - ma balonez si am dureri abdominale importante. La noi in casa se mananca foarte…

- Pele, legendarul fotbalist in varsta de 82 de ani se lupta cu o boala grava. La inceputul saptamanii trecute, acesta a ajuns pe mainile medicilor pentru a fi tratat de o infecție respiratorie. Anunțul facut de familia fostului fotbalist, dupa ce acesta a fost internat intr-un spital din Sao Paulo.

- Christina Applegate a sarbatorit, luni, dupa ce a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, potrivit CNN .Evenimentul a marcat prima apariție publica a lui Applegate, de 50 de ani de cand a impartașit anul trecut fanilor boala de care sufera, scleroza multipla. Actrița și-a reflectat cariera intr-un…

- Consumul cafelei a devenit in zilele noastre o adevarata parte din rutina zilnica. Este consumata in fel și chip, cu arome, de diferite soiuri provenind din diverse colțuri ale lumii. Dincolo de un a fi un obicei, puțini știu cu ce ne ajuta in mod real cafeaua. Afla de ce e bine sa bei cafea zilnic…