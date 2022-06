Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca l-a propus oficial pe Sorin Grindeanu interimar la Ministerul Agriculturii. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a transmis vineri președintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al...

- Vicepremierul Sorin Grimndeanu, totodata ministru al Transporturilor, va prelua interimatul la Agricultura. Portofoliul a ramas vacant in urma demisiei lui Adrian Chesnoiu, acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu. Adrian Chesnoiu a anunțat joi ca demisioneaza din funcția de ministru al Agriculturii…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, luni si marti, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, context in care va fi primit de A.S. Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presedintele EAU. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita precede cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei…