- Guvernul Romaniei si implicit Ministerul Finantelor nu tolereaza si nu va tolera manipularea pietei, distorsiuni in cadrul acesteia, practici comerciale inadecvate sau incorecte, mai ales in situatia economica complicata prin care trecem. Am fost profund revoltat de ceea ce am vazut ieri pe piata combustibilului,…

- Ministrul Finantelor spune ca a inceput demararea unei ample actiuni de verificare a pietei combustibilului din Romania, conform atributiilor legale. “In baza dispozitiei date de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, privind activarea imediata a institutiilor de control si verificare a situatiei…

- In baza dispoziției date de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, privind activarea imediata a instituțiilor de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificata a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In baza dispoziției date de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul Finanțelor, dl Adrian Caciu, a solicitat Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), demararea unei ample acțiuni de verificare a pieței combustibilului…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- Liderii partidelor din coalitia de guvernare au ajuns, marti, la un acord de principiu privind reducerea la jumatate a accizei la carburanti, au precizat surse politice pentru News.ro, insa vor sa se asigure ca preturile nu vor fi majorate inainte de introducerea acestei masuri. De asemenea, este…

- Proiectul de act normativ a fost pus, astazi, in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor. Masura este menita sa protejeze populatia in fata tendintelor inflationiste sau speculative, subliniaza ministrul Finantelor, Adrian Caciu: Impreuna cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si in…

- Guvernul a imprumutat in ianuarie o suma de 28,87 miliarde de lei (5,84 miliarde euro) de la banci si investitori, in principal prin intermediul a doua emisiuni derulate pe piata externa. Suma este un nou record lunar si vine dupa ce, pe finalul anului trecut, Ministerul Finantelor a fost nevoit sa…