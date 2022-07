Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat, sambata, intr-o vizita de lucru in judetul Salaj, pentru a vedea, pe teren, situatia culturilor agricole afectate de seceta din zona Bobota, Maeriste si Valea Pomilor. In cadrul acestei vizite, ministrul a fost insotit de prefectul judetului Salaj, Dari…

- CET Arad, sau „CET-ul mare”, are grave probleme de ani de zile. Societatea se afla in insolvența iar de catva timp, CET este scos pur și simplu la vanzare. Falimentul CET este, de fapt, expresia falimentului administrației publice locale aradene, incapabila sa gaseasca și sa aplice soluții pentru a-l…

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. „In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a efectuat astazi o vizita in Vrancea, pentru a vedea situația culturilor agricole afectate de seceta. Este prima vizita in teren a ministrului, dupa instalarea sa in funcție. Acesta a vrut sa se intalneasca cu fermierii ale caror culturi au fost calamitate. Ministrul…

- Romania are un sol roditor, pe care avem obligația de a-l proteja. Fermierii romani trebuie sa fie sprijiniți sa aplice tehnologii pentru valorificarea corecta a resturilor vegetale, pentru a nu mai recurge la practica tradiționala a arderii miriștilor. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a transmis…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a avut astazi la Arad o intalnire cu fermierii aradeni. Ministrul le-a explicat ce subvenții pot primi, le-a aratat ca iși pot dezvolta fermele prin proiecte cu finanțare europeana, dar a vorbit și despre sprijinul pe care Guvernul il acorda agriculturii. „In…

- Zeci de primari și sute de consilieri locali din toate localitațile județului au ales vineri noua conducere a Ligii Aleșilor Locali PNL din județul Arad. La eveniment a participat și fostul ministru Marcel Vela. Obiectivul asumat de liderii liberali aradeni este caștigarea alegerilor in 2024 cu argumentul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare, iar in tara noastra se poate vorbi insa despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2 milioane de tone de…