Adrenalină și cai putere pe două roți: Sportiv român, dublu campion la motocross Adrian Raduța este dublu campion la motocross. Sportivul roman a caștigat atat intrecerea de etapa a Campionatului Est-European, cat și pe cea pentru Campionatul Național. Ambele competiții s-au desfașurat in acest sfarșit de saptamana in comuna Prundu, din județul Giurgiu. Adrian Raduța a stabilit și un nou record. El a reușit sa incheie traseul dificil de aproape doi kilometri in mai puțin de doua minute. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

