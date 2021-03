Platforma digitala Ghiseul.ro a inregistrat, luni, utilizatorul cu numarul un milion, o persoana fizica din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti care si-a achitat impozitele, informeaza Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.



"La zece ani de la crearea sa, platforma Ghiseul.ro face istorie, inregistrand astazi recordul absolut pentru administratia publica din Romania: prima platforma digitala a statului roman care ajunge la 1.000.000 de utilizatori. In plus fata de cresterea exponentiala a utilizatorilor noi, in doar trei luni…