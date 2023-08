Adolescenții sunt mai predispuși decât adulții să creadă teoriile conspiraționiste propagate online - Studiu 60% dintre adolescenții cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani au fost de acord cu patru sau mai multe teorii ale conspirației citite pe internet, comparativ cu 49% dintre adulți, arata o cercetare a Centrului britanic pentru combaterea urii din mediul online, citat de The Guardian .. In cazul categoriei de adolescenți care iși petrece cel puțin patru ore pe oricare dintre rețelele sociale, procentul este de 69%, La studiu au participat o mie de adulți și o mie de adolescenți. Tuturor li s-a cerut opinia despre diverse afirmații din sfera dezinformarii, legate de vaccinuri, antisemitism sau Covid-19. TINERII… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

