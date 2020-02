Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 47 ani si o adolescenta de 17 ani, ambele din Galati, au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost lovite de o masina pe trecerea de pietoni, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati…

- Cristina Serbu (14 ani), eleva in clasa a VIII-a la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” din Galati, este pasionata de desen si pictura de cand avea doar cativa ani. Intentioneaza sa devina restaurator de picturi, in special de lucrari bizantine, pentru ca are o abilitate naturala in a recrea desene.

- “Parada Europei” 2020: Liceele participante au aflat ce tari vor reprezenta in Eveniment / on 23/01/2020 at 15:39 / Asociatia Euro Teleorman a organizat joi, 23 ianuarie, in sala mica de ședinte a Palatului Administrativ, tragerea la sorti, etapa premergatoare evenimentului “Parada Europei”,…

- "Sunt multe proiecte de implementat, dar pe parcurs si daca exista vointa politica, putem sa facem multe lucruri bune si sa imbunatatim ceea ce exista la ora actuala. Putem aduce mai multi bani la bugetul de stat, asa cum am spus mereu, Loteria Romana poate aduce peste 100 de milioane de euro in…

- Caz inspaimantator in judetul Galati. O adolescenta este amenințata cu moartea de zeci de ori pe zi! A primit peste 700 de mesaje anonime in ultimele trei saptamani si din ele rezulta ca fata este urmarita pas cu pas.

- Ana Maria Essensky (14 ani), eleva in clasa a VII-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, este unul dintre adolescentii geniali ai Romaniei. Are un talent innascut la desen si grafica digitala si viseaza sa ajunga ilustrator pentru marile case de filme si desene animate din America.

- linca Lianu este eleva in clasa a XI-B la Colegiul National "Emanuil Gojdu" din Oradea (specializarea matematica-informatica bilingv) si a participat la concursul de fizica "Augustin Maior" adresat elevilor de clasa a XI-a si a XII-a din tara stiind ca premiantii au un loc garantat in facultate. Tanara…

- Radu Tulei (13 ani), elev in clasa a VII-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, este unul dintre copiii geniali ai Romaniei. In acest an a obtinut medalia de aur la Olimpiada Nationala de Fizica, iar in clasa a V-a si-a adjudecat medalia de bronz la Olimpiada Nationala de Matematica.