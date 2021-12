Adolescentă în stare gravă, la spital: a vrut să sară dintr-un tren în altul O adolescenta in varsta de 17 ani se afla in stare foarte grava la spital dupa ce a fost victima a unui accident feroviar in Targu Frumos. Din spusele martorilor, tanara a incercat sa sara dintr-un vagon in altul, in timp ce trenul era deja in miscare. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD, care a transportat victima la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. „Starea ei la venire a fost extrem de grava, a fost intubata si ventilata mecanic de la locul accidentului. Primul bilant lezional a relevat un traumatism cranio-cerebral, laceratie hepatica,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

