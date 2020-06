Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta disparuta din orașul Borș a fost gasita in Arad Foto: Arhiva. Adolescenta în vârsta de 17 ani, disparuta din orasul Borsa, a fost gasita în cursul zilei de duminica, în judetul Arad, a informat purtatorul de cuvânt al IPJ Maramures, Florina Metes. …

- Fata rapita are 17 ani si a fost urcata cu forta, sambata seara, intr-o masina de culoare neagra, in zona benzinariei de pe strada Dragos Voda din Borsa. Exista suspiciunea ca la mijloc ar putea fi o tentativa esuata de trafic de carne vie.

- Adolescenta de 17 ani din Pitești, despre care existau indicii ca a fost rapita a fost gasita, vineri, de polițiștii din județul Valcea, au declarat reprezentanții IPJ Argeș pentru ziarul Libertatea. Eleva de 17 ani se afla pe o strada din Pitești, miercuri, cand trei barbați au abordat-o și au urcat-o…