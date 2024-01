Stiri pe aceeasi tema

- AȘTEPTARE… Trimis in judecata dupa ce a fost acuzat de tentativa de omor, barladeanul Stoica Petru Georgian așteapta acum decizia finala a judecatorilor. Ar fi trebuit sa o primeasca ieri, dar judecatorii au decis amanarea acesteia. Stoica a fost trimis in judecata dupa ce membrii clanului Modoranu…

- FINAL…Procurorii anticorupție ieșeni au ajuns la finalul cercetarii penale in flagrantul in care Dumitru Buzatu a fost prins cu o mita de 1.25 milioane de lei in portbagaj. Anchetatorii DNA s-au mișcat repede, au finalizat cercetarea penala și au trimis dosarul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui.…

- DOSAR… Loredana Atanasoaie, tanara care si-a ucis cea mai buna prietena, vara trecuta, la malul marii, a cerut instantei de judecata o masura mai blanda. Aflata in arest preventiv de patru luni de zile, aceasta vrea sa fie plasata in arest la domiciliu pana cand isi va primi sentinta. Tribunalul Constanta…

- DE NECREZUT… Iulian Ciocirlan, care pe 19 iunie 2022 conducea o mașina beat turta și fara permis și a ucis un batran de 74 de ani, abia luni, pe 27 noiembrie 2023, a fost trimis in judecata! Dupa un an și jumatate de la comiterea accidentului mortal! Batranul a ajuns in pamant nevinovat, iar tanarul…

- Procurorii constanțeni au trimis-o in judecata, pe 8 noiembrie, pe Loredana Atanasoaie, tanara care și-a ucis cu sange rece prietena, intr-o camera de hotel din Saturn, in noaptea de 5 spre 6 august.

- PARASITA… Loredana Atanasoaie, tanara care a omorat-o cu sange rece pe prietena ei cea mai buna, a ramas fara aparator. Avocatul Cristian Ion a informat Parchetul de pe langa Tribunalul Constanța ca a reziliat contractul de asistența juridica, neprecizand, insa, motivele care l-au determinat sa procedeze…

- Mariah Carey este din nou data in judecata pentru o presupusa incalcare a drepturilor de autor cu hit-ul „All I Want For Christmas Is You”, informeaza The Guardian. Este al doilea proces intentat de compozitorul Andy Stone – care a cantat sub numele de Vince Vance – și care a depus, apoi a retras o…

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani, care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv, a decis luni Tribunalul Bucuresti. „Constata legalitatea si „Constata legalitatea si temeinicia masurii arestului preventiv dispusa in raport de inculpata…