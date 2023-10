Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta iraniana in varsta de 16 ani este in moarte cerebrala dupa ce ar fi fost batuta de ofițerii așa-zisei „poliții a moralitații” pentru ca nu purta hijab, transmite presa locala.

- Doi soferi au murit dupa ce au intrat in coliziune frontala cu autoturismele, apoi au lovit fiecare cate un copac. Accidentul a fost provocat de un tanar care s-a angajat intr-o depasire periculasa. Alte trei persoane care au fost ranite in accidentul petrecut la iesirea din municipiul Salonta au fost…

- In spațiul online au aparut imaginile revoltatoare surprinse de zeci de tineri care asistau la o bataie intre fete. O eleva a fost lovita cu pumnii și picioarele, apoi trantita la pamant de alte trei adolescente. Niciun baiat nu a vrut sa opreasca violențele, ba mai mult, incurajau fetele sa se bata…

- O tanara șoferița a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident violent. Adolescenta de 20 de ani, de fel din Vișina, a lovit o mașina staționata dupa ce a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare. Accidentul a avut loc pe DJ 611, pe raza comunei Petrești. Polițiștii…

- Polițiștii din Roman au fost sesizați prin apel 112, miercuri seara, de reprezentantul unui spital cu privire la faptul ca un pacient s-ar fi aruncat... The post Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 1 al unui spital din Roman appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In noaptea de sambata spre duminica, un grav accident a avut loc in comuna Bordești din județul Vrancea. Mașina condusa de un tanar de 21 de ani a ieșit de de pe șosea și s-a rasturnat. O fata de 18 ani a scapat cu viața, in timp ce Morena, adolescenta de 15 ani, a murit la spital.

- Sambata dimineața, ora 3.47 – momentul dramatic in care trei tineri au devenit victimele unui cumplit accident de circulație. Cei trei, șoferul de 21 de ani, și doua pasagere, de 15 și de 18 ani, se aflau intr-o mașina, pe Drumul Național 2N, in afara comunei Bordești. La un moment dat, șoferul a pierdut…

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc luni seara pe o strada din orașul Roman, județul Neamț. A fost necesara intervenția mascaților și jandarmilor. O persoana a murit.Polițiștii din Roman au fost sesizati luni seara, in jurul orei 22.50, cu privire la faptul ca pe o…