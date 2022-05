Adolescent în stare gravă după ce s-a împușcat cu o armă de vânătoare Un tanar de 17 ani din comuna bistriteana Rodna a fost preluat, duminica dimineata, de un elicopter SMURD, dupa ce s-a impuscat cu o arma de vanatoare, potrivit datelor comunicate de catre managerul Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Annabella Muzsi. La fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei, care l-a gasit pe tanar constient, cooperant, cu plaga la nivelul toracelui si al abdomenului. Baiatul a sunat chiar el la 112 pentru a cere ajutor. In sprijin a fost chemat un elicopter SMURD, care l-a preluat pe adolescent pentru a-l transfera catre o clinica de specialitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

