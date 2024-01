Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 16 ani, care a disparut. Lukas-Slagen Ladislav (Luchi) a plecat, in data de 25 ianuarie a.c., de la domiciliu sau de pe strada Martir Constantin Radu din Timișoara, catre școala…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 17 ani, dat disparut sambata pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara. „La data de 13 ianuarie, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre personalul de serviciu din…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…

- Un minor in varsta de 13 ani, din Timisoara este cautat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale dupa ce a plecat de acasa ieri dupa masa. Sambata, in jurul orei 17.00 Alexandru Ciprian Pintilie ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

