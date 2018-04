Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a decedat iar o fata de 17 ani a fost preluata, luni, de ambulanta pentru a fi dusa la spital, dupa ce acestia s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit Serviciului Judetean de...

- Prietena acestuia, in varsta de 17 ani, intoxicata cu monoxid de carbon, era in viata si a fost transportata la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Poliția efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs tragedia.

- Un barbat in varsta 44 de ani, din Braila, agent de paza la Spitalul de Psihiatrie, a sunat la numarul de urgenta 112. Acesta a reclamat faptul ca a fost injunghiat cu un cutit tip briceag, in zona fetei, de catre un barbat, informeaza Antena3.ro. La fata locului au intervenit politistii si au stabilit…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a mai confirmat inca doua noi decese din cauza frigului, acestea au avut loc la inceputul lunii martie, respectiv pe 1 si 2 martie. In primul caz, pe 1 martie, un barbat a fost adus, din strada, la Spitalul de Urgenta Galati, fara acte. Acesta prezenta simptome…

- Scene șocante la Spitalul din Slatina. Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis. Asistenta in varsta de 45 de ani si infirmierul in varsta de 54 de ani erau impreuna ...

- In varsta de 18 ani, acesta era un consumator cronic de astfel de substanțe, parinții marturisindu-le medicilor ca deprinsese acest viciu inca de la varsta de 14 ani. Personalul medical al Spitalului Județean de Urgența Buzau a fost martor neputincios al unei noi drame provocate de consumul de etnobotanice.…