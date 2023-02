Stiri pe aceeasi tema

- (UPDATE) Medicii de la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi sunt rezervati in ceea ce il priveste pe baiatul de 16 ani care a fost electrocutat dupa ce a cazut de pe o pasarela pietonala din zona Manta Rosie. Coordonatorul UPU de la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, Solange Rosu,…

- Medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat viața unui baiat in varsta de 15 ani prin replantarea piciorului. A fost lovit de tren in apropierea garii din Vatra Dornei. Martorii au relatat ca baiatul nu a auzit trenul venind, pentru ca avea caștile pe urechi.

