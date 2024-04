Adolescent de 17 ani, găsit spânzurat în grădina locuinței sale din Răhău. Acesta era elev la Liceul Tehnologic Sebeș Un elev de 17 ani din clasa a XI, profesionala, de la Liceul Tehnologic din Sebeș a fost gasit spanzurat in noaptea de vineri spre sambata, la locuința din Rahau. Potrivit informațiilor transmise pentru ziarulunirea.ro de cațiva colegi ai elevului, acesta l-ar fi sunat pe un prieten, i-ar fi spus ”te iubesc frate”, dupa care […] The post Adolescent de 17 ani, gasit spanzurat in gradina locuinței sale din Rahau. Acesta era elev la Liceul Tehnologic Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

