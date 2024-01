Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, de sapte ani, din Orastie, judetul Hunedoara, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce mama sa a sesizat poliția ca nu il mai poate contacta telefonic nici pe el, nici pe fostul ei partener, tatal copilului, la care acesta se afla pentru o zi. Politia Municipiului Orastie a fost sesizata,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui copil in varsta de 7 ani, disparut de pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara. „In data de 11 ianuarie 2024, in jurul orei 16:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie din Oraștie…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 17 ani, disparut de pe raza localitații Șag, județul Timiș. „La data de 8 ianuarie, Simerea Gabriel – Sorinel ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 17 ani, disparut de pe raza localitații Șag, județul Timiș. La data de 8 ianuarie, SIMEREA GABRIEL – SORINEL ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața din Timișoara,…

- Un baiat de 13 ani din localitatea Grabaț, judetul Timis, e cautat dupa ce a plecat ieri de la domiciliu si nu a mai revenit. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii minorului. Ieri seara, in jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați cu privire…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 16 ani, disparuta din municipiul Deva. Baiatul care se afla internat intr-un centru de plasament a disparut in timp ce se afla la Spitalul Județean Deva pentru…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 64 ani, disparuta din comuna Blajeni. „La data de 21 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brad au fost sesizați de o femeie despre…