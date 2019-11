Stiri pe aceeasi tema

- Un migrant din Maroc a fost prins de autoritatile romane de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Curtici incercand sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascuns pe platforma unui vagon. In noaptea de joi spre vineri, autoritatile au verificat, in PTF Curtici, pe sensul de iesire din…

- Autoritatile au deschis anchete in cazul muncitorului mort pe un santier din municipiul Brasov, dupa ce, impreuna cu un coleg, a fost prins sub un mal de pamant, el fiind decapitat de cupa excavatorului folosit la interventie. O ancheta interna are loc si la ISU Brasov.

- La cateva luni dupa ce Tudor Florian, zis “Rechinu”, acuzat ca a condus o rețea internaționala de skimming, a fost arestat in Mexic, autoritațile din SUA au anunțat arestarea fratelui acestuia, Claudiu Martin Florian, potrivit Stirile Pro Tv.Autoritațile americane au anunțat recent reținerea…

- Arestarile au avut loc luni seara, in apropiere de Mezek, la circa 290 de kilometri la sud-est de capitala. Toti imigrantii erau barbati si au sustinut ca sunt cetateni afgani; niciunul nu avea acte. Calauza lor era un localnic din satul Liubimet, din apropiere. Ministerul a precizat…

- Doua autoturisme urmarite international de catre autoritatile judiciare din Marea Britanie si Belgia au fost descoperite in curtea aradeanului arestat la domiciliu care avea si 22.000 de pachete de tigari de contrabanda, descoperite in cursul zilei de marti. "In urma activitatilor specifice investigative,…

- Un roman in varsta de 22 de ani s-a intors acasa din Italia cu un tractor „de fițe”, marca Lamborghini. Vehiculul in valoare de 120.000 de lei i-a fost confiscat de autoritați, dupa ce s-a descoperit ca avea seria de la motor ștearsa și rescrisa, a notat observator.tv. Tanarul a spus ca nu stie nimic…

- Politia de frontiera bavareza a depistat sambata un german in varsta de 66 de ani care conucea mașina de aproape zece ani fara permis auto. Ofiterii au oprit masina barbatului, langa Neuburg am Inn, la granita cu Austria, la controlul obisnuit de la frontiera. Oamenii legii au devenit banuitori in momentul…