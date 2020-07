Admitere liceu 2020. Rezultatele repartizării la licee, pe edu.ro. Algoritmul de repartizare Rezultate repartizare computerizata 2020, pe edu.ro. Marți, 7 iulie, este ultima zi in care parintii si candidatii pot verifica daca datele din fisele de inscriere la liceu sunt completate corect. Absolvenții clasei a VIII-a au avut la dispoziție cinci zile, intre 2 și 6 iulie 2020, pentru a completa fișele cu opțiuni de admitere la liceu. Potrivit calendarului de admitere la liceu 2020, marți, 7 iulie, este ultima zi pentru corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator. Tot astazi are loc predarea de catre comisia din centrul de inscriere… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

