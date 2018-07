Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a scos examenul de admitere de cativa ani, conducerea Academiei de Studii Economice Bucuresti a mai luat o decizie inedita: studentii de la ASE pot sa treaca anul si cu note mai mici de 5, doar daca au rezultate bune la activitatea de la seminar. Astfel, studentii din cadrul Universitații de…

- Dupa ce a scos examenul de admitere de cativa ani, conducerea ASE a mai luat o decizie surprinzatoare: studentii care iau nota 4 la examen pot promova totusi, daca au rezultate bune la activitatea de la seminar. Studentii din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, universitatea…

- Cinci elevi din Dej au ramas nerepartizați la liceu, dupa ce in cursul zilei de ieri, 9 iulie 2018, a avut loc repartizarea computerizata a absolvenților de clasa a VIII-a in invațamantul liceal de stat. Trei provin de la Școala Gimnaziala Nr. 1 Dej și doi de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej,…

- Pe site-ul dedicat admiterii in invațamantul liceal de stat a fost postata ierarhizarea absolvenților claselor a VIII-a, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in care media la evaluarea naționala reprezinta 80%, iar mediile generale din clasele gimnaziale, 20%. Click AICI pentru a vedea…

- Ca urmare a afișarii rezultatelor de ieri, 19 iunie, 87.8% dintre elevi, insemnand un numar de 3.571 de elevi au obținut media de admitere peste 5,00 la examenul de Evaluare Naționala 2018. Acest procent situeaza județul Cluj pe locul doi in clasamentul național. Topul județelor cu cei mai mulți elevi…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO ALBA. La sesiunea Evaluarii Nationale din 2018 s-au inscris peste 150.000 de elevi la nivel national. REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO ALBA Examenul a inceput luni, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri, 13…

- IPJ Mehedinti anunta ca au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 230 de locuri de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București și la cele peste 1.500 de locuri de la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul…

- Angajatorii care , pe perioada vacanțelor stabilite potrivit legii, incadreaza in munca elevi și studenți, beneficiaza de un stimulant financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru șomaj și stimularii ocuparii forței de munca in vigoare (500…