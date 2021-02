Stiri pe aceeasi tema

- Discuții pentru rezolvarea crizei minerilor de la Lupeni, blocați in subternan. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, in aceasta dupa-amiaza, o intalnire-fulger, chiar inaintea sedintei de Guvern, pentru a cauta soluții in cazul celor aproximativ 100 de ortaci nemulțumiți…

- Minerii din cadrul Complexului Energetic Hunedoara isi vor primi salariile integral saptamana viitoare, mai devreme fata de termenul anuntat, 26 februarie, a declarat vineri administratorul special al companiei, Cristian Rosu, dupa o serie de intalniri avute la Bucuresti cu premierul Florin Citu, ministrul…

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara a demisionat, vineri, din funcție. Demisia lasa astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, asta pentru ca in lipsa lui nimeni nu poate semna actele necesare funcționarii societații. TAIEREA BANILOR este o prioritate.…

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, liberalul Cristian Roșu, a demisionat vineri din funcție, dupa discuțiile purtate de minerii din Valea Jiului cu ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL). La ministerul Energiei a mers pentru discuții inclusiv premierul Florin Cițu.…

- In subteran, la Livezeni, au fost facute doar lucrari de verificare pentru a preintampina aparita unor probleme, iar minerii refuza acum sa iasa la suprafata din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, blocati in subteran de marti seara. Potrivit reprezentantilor minerilor, oameni din toate cele…

- Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni…

- Proteste in Valea Jiului. Minerii refuza sa iasa din subteran pentru ca nu și-au primit salariile. Cand vor primi aceștia banii Peste 200 de mineri din Valea Jiului protesteaza faptul ca nu și-au primit salariile. Iau amploare protestele minerilor din Valea Jiului. Dupa ce aproximativ 100 de ortaci…

- Peste 200 de mineri de la exploatarile de carbune Lupeni, Vulcan si Livezeni au protestat vineri dimineata in fata sediului administrativ al Minei Lupeni, nemultumiti ca plata drepturilor banesti pe luna ianuarie este intarziata, solicitand interventia ministrului Energiei, Victor Popescu, in deblocarea…