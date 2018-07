Administratia presedintelui american Donald Trump a admis joi ca serviciile sale utilizeaza teste ADN pentru a reuni "cel putin 3.000" de minori migranti, dintre care 100 au sub cinci ani, cu parintii lor arestati pentru ca au intrat ilegal in SUA, informeaza AFP. "Ne conducem dupa testele ADN pentru a confirma legaturile de rudenie rapid si riguros", a declarat ministrul american al sanatatii Alex Azar in cursul unei teleconferinte. Serviciile sale sunt angajate intr-o cursa contra cronometru pentru a-i reda pe cei "circa 100 de copii sub cinci ani" parintilor lor pana marti, conform unei decizii…