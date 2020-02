Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa aplanarea conflictului Statele Unite-Iran, o alta bomba mediatica explodeaza in Orientul Mijlociu: planul celor doua state, facut public, marți, de președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. El vine ca o continuare a planului economic “prosperitate…

- Monica Lewinski denunta folosirea numelui sau in desemnarea procedurii destituirii lui Bill Clinton in urma cu 22 de ani si propune denumiri alternative ale scandalului de atunci, in contextul actualului proces al destituirii lui Donald Trump in Senat, relateaza AFP, potrivit news.ro.In urma…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca administratia sa se pregateste sa adauge 'cateva tari' pe controversata lista cu state ale caror cetateni vor avea interdictie de a calatori in SUA sau vor fi supusi unor importante restrictii pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite,…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucuresti, Morteza Abutalebi, a declarat, vineri, ca recentul atac cu rachete al tarii sale asupra a doua baze militare din Irak l-a facut pe presedintele SUA, Donald Trump, "sa reconsidere un pic lucrurile" si a calificat acea interventie militara drept "o palma"…

- Loviturile iraniene care au vizat baze american în Irak, ca riposta la asasinarea unui puternic general american, par sa fie un raspuns atent calibrat pentru a evita o supralicitație din partea Washingtonului, afirma mai mulți experți, care avertizeaza însa ca cel mai probabil Teheranul…

- Ies la iveala noi detalii in cazul generalului care a fost ucis in urma atacului cu drone comandat de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Mai exact, se pare ca iranianul Qasem Soleimani se afla pe se afla pe lista neagra a teroriștilor sancționați de Consiliul European, conform Jurnalului…

- AdministratiaDonald Trump ar putea include unele site-uri din strainatate ale Amazon.com pe o lista globala de piete cu produse contrafacute, a relatat vineri publicatia Wall Street Journal, citand persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.Masura ar urma sa fie luata de Biroul Reprezentantului…

- Administrațian Trump a notificat ONU, luni, ca dorește sa se retraga oficial din Acordul pentru clima de la Paris, informeaza The Washington Post. Este un demers procedural care permite Washingtonului sa puna în practica peste un an decizia anunțata deja la începutul mandatului actualului…