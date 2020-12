Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European. Pe de alta parte, Uniunea Europeana a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Administratia Donald Trump a anuntat, marti, sanctiuni asupra unor companii, inclusiv din China, care ajuta Coreea de Nord sa evite interdictia privind exporturile de carbune, informeaza Mediafax citând Reuters.Sanctiunile vizeaza sase companii si patru nave cargo, a comunicat Departamentul…

- Administratia Donald Trump a impus, miercuri, noi sanctiuni impotriva Iranului, argumentand ca masurile sunt necesare pentru mentinerea securitatii internationale si nu ar trebui anulate de viitoarea Administratie de la Washington, relateaza Associated Press, citata de Mediafax.

- Administratia Donald Trump a respins propunerea presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de prelungire automata cu un an, in contextul impasului negocierilor, a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), relateaza agentia Associated Press."Reactia presedintelui Putin…

- Statele Unite au anunțat joi sancțiuni împotriva celor 18 „principale” banci iraniene, dând o lovitura sectorului financiar din Iran deja tensionat de „presiunea maxima” americana, scrie AFP."Sancțiunile noastre vor continua pâna când Iranul…

- Sursele Reuters in Washington anunța ca pachetul american de masuri impotriva oficialilor belaruși este deja gata. Statele Unite au refuzat sa se alature sancțiunilor Marii Britanii și Canadei impotriva lui Alexandr Lukașenko și a celor din anturajul sau. Despre aceasta a informat Reuters cu referire…