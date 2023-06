Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat ca fortele armate ucrainene au capturat duminica, 18 iunie, satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a pierdut teren in Ucraina, informeaza Dpa și Agerpres . ”Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul)…

- Rusia a declarat ca forțele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoaștere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza Noi.md cu referire la Agerpres.ro. „Forțele ucrainene au reușit sa preia satul…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa."Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul) sub controlul lor", a scris…

- In ultimele doua zile, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, susține ministerul britanic al Apararii in evaluarea de sambata. Serviciile militare secrete britanice susțin ca forțele ucrainene „au facut probabil progrese bune” și „au patruns…

- Fortele militare ruse au respins, in cursul noptii, tentative ale armatei ucrainene de a depasi linia frontului in regiunea Zaporojie, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentiile RIA Novosti si Reuters.

- Rusia a suferit pierderi grele in urma atacurilor sale asupra Avdiivka, un oras din regiunea Donetk, a anuntat Ministerul britanic al Apararii marti in informarea sa zilnica privind razboiul din Ucraina, relateaza DPA.Se crede ca un regiment a pierdut o mare parte din vehiculele sale blindate intr-o…

- Forțele armate ale Rusiei au suferit pierderi grele in urma unor atacuri asupra Avdiivka, o localitate situata in apropiere de orașul Donețk, a anuntat Ministerul britanic al Apararii in informarea sa de marți, 28 martie, asupra situație de pe campul de lupta din Ucraina.