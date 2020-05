Stiri pe aceeasi tema

- Situatie absurda in comuna galateana Balasesti, acolo unde, in plina pandemie de Covid-19, dar cu cateva zile inainte de a se interzice prin ordonanta militara executarile silite, primaria de acolo s-a pomenit cu conturile golite pana la ultimul banut. In total au disparut – angajatii primariei spun…

- Situație ingrijoratoare in județul Suceava in ceea ce privește numarul de cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Potrivit unei raportari a Institutului Național de Sanatate Publica, in județul Suceava sunt peste jumatate din totalul cadrelor medicale din Romania infectate cu Covid 19. Astfel,…

- Belgia refuza sa primeasca pacienti bolnavi de coronavirus din alte tari. Anunul a fost facut joi, dupa ce Italia și Olanda au solicitat ajutor in acest sens.Oficialii spitalelor belgiene se tem ca, in curand, acestea vor ajunge la saturare, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de infectare cu…

- CARAS-SEVERIN – Administratia judeteana aloca 952 de mii de lei pentru a cumpara echipamente necesare Spitalului Judetean in lupta cu coronavirusul! Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de contextul social, economic si geografic al judetului nostru, in vederea asigurarii…

- Primarul unui oraș din județul Galați face cumparaturi pentru localnicii in varsta care stau in casa in timpul epidemiei de coronavirus, informeaza corespondentul MEDIAFAX.Inițiativa primarului Laurențiu Gidei din orașul galațean Tg.Bujor se adreseaza persoanelor in varsta și celor cu probleme…

- Presedintele interimar al PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a anuntat sambata ca aproximativ 600 de membri ai ALDE din judet, inclusiv deputatul Toma Petcu, s-au alaturat liberalilor, apreciind ca este vorba despre "nasterea unui proiect politic important"."Astazi, in judetul Giurgiu…

