Administrația Porturilor Constanța: celulă de urgență pentru coronavirus Compania Naționala Administratia Porturilor Maritime (CN APM) a organizat, joi, celula de urgența pentru stabilirea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului (COVID-19), potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituției. Pentru a preveni raspandirea coronavirusului in Romania, CN APM a achiziționat maști de protecție, pe care le va repartiza angajaților care intra in contact cu echipajele navelor din porturile maritime. Totodata, CN APM va instala 50 de dozatoare cu gel antibacterianin birouri și alte dozatoare vor fi distribuite la porțile de intrare in port,cu access pietonal,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta anunta desfasurarea de activitati cu prilejul Zilei Protectiei Civile in Romania. Anual, la 28 februarie, rememoram momentului istoric cand, prin "Inalt Decret Regal nr.468" Regele Carol al II lea aproba "Regulamentul Apararii…

- Mai multi copaci au cazut luni din cauza vantului puternic la Mangalia, Neptun si in zona Comana, iar un panou publicitar din municipiul Constanta este in pericol de prabusire, doborati pe carosabil fiind si cativa stalpi de lemn, in statiunea Mamaia.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Romanii care vin din Italia trebuie sa informeze autoritațile din Romania cu privire la mijloacele de transport pe care le aleg, companie aeriana etc., pentru a se urma procedurile impuse impotriva raspandirii coronavirusului, a spus Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),…

- Comisia parlamentara comuna pentru exercitarea controlului asupra activitatii SRI se intruneste marti, pe tema coronavirusului. Comisia vrea sa afle de la SRI cat de puternica este amenintarea ca virusul sa ajunga in Romania si care sunt masurile luate de autoritati pentru a preveni acest fapt. In functie…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- Și in Romania autoritațile sunt pregatite sa intervina. Oficialii din Sanatate s-au intalnit din nou pentru a decide ce alte masuri sunt necesare impotriva raspandirii coronavirusului.

- Un marinar a cazut in Dunare seara trecuta, in jurul orei 22.30, de pe o nava - pavilion Romania - aflata in manevre de formare a unui convoi, informeaza Agerpres.Barbatul este cautat acum, in zona localitatii Izvoarele (la km 347+500), de patru scafandri, cu o ambarcatiune, si de trei subofiteri din…

- Opt tineri din judetul Constanta au intrat, sa zicem asa, in faza finala si au incercat, in sesiunea din ianuarie 2020, sa devina pompieri.Dar numai trei au reusit sa treaca toate testele si au fost declarati admisi la Scoala de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti, din judetul…