Stiri pe aceeasi tema

- 100 de „rable” vor putea fi scoase de pe strazile din Abrud. Cetațenii vor putea primi 3.000 de lei pentru o mașina uzata Primaria orașului Abrud intenționeaza sa scoata din oraș un numar de 100 de mașini mai vechi de 15 ani, prin programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Consiliul…

- Primaria Targoviște a depus cu succes cererea de finanțare in valoare de 2.400.000 lei, in vederea participarii Municipiului Targoviște la “Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu! Astfel, 1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate de catre…

- Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de miercuri, participarea autoritatii locale la programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de Ministerul Mediului, Apelor Padurilor, prin Administratia Fondului de Mediu (AFM), pentru aproximativ 5.000 de masini.

- Administrația Fondului de Mediu a inceput vineri inregistrarea cererilor la nivel național, iar bugetul estimat ajunge pentru casarea a 100.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Suma totala pusa la dispoziție este de 240 milioane de lei. Proprietarii nu sunt obligați sa cumpere o mașina noua iar programul…

- Rabla local 2023: Municipiul Sebeș s-a inscris in programul privind casarea autovehiculelor uzate Primaria Sebeș a anunțat luni ca a intrat in programul ”rabla local”, programul privind casarea autovehiculelor uzate. ”Avand in vedere necesitatea imbunatațirii calitații aerului pentru protecția sanatații…

- Avand in vedere necesitatea imbunatațirii calitații aerului pentru protecția sanatații populației, Primaria Municipiului Sebeș a abordat oportunitatea oferita de Administrația Fondului pentru Mediu, prin lansarea apelului de proiecte, care vizeaza acordarea de finanțari nerambursabile pentru autovehiculele…

- Primaria Focșani vrea sa aloce 600 mii lei din bugetul local pentru casarea a o mie de autovehicule mai vechi de 15 ani din municipiu. Fiecare proprietar de autovehicul care indeplinește condițiile impuse prin programul Rabla Local va primi 3000 lei, din care 2400 lei provin de la Administrația Fondului…