Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba, in plina disputa cu opozitia republicana privind datoria publica, a prezis miercuri un dezastru economic in Statele Unite in cazul unui default prelungit, transmite AFP. Consilierii economici ai presedintelui Joe Biden estimeaza ca, daca cea mai mare putere a lumii inceteaza sa-si onoreze…

- De parca criptomonedele nu aveau deja un an prost, Casa Alba a propus o noua taxa extra. E vorba despre o taxa de 30% pe curentul folosit pentru minat criptomonede. Administratia Biden vrea sa impuna o taxa de 30% pe electricitatea folosita de operatiunile de minat criptomonede. A inclus asta in propunerea…

- Un tribunal iranian a decis ca guvernul Statelor Unite și o serie de persoane și entitați, inclusiv fostul președinte Barack Obama, trebuie sa plateasca despagubiri pentru atacurile din 2017 comise de grupul armat ISIL (ISIS).Tribunalul din capitala a emis verdictul miercuri, pe baza plangerilor…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis vineri sa mentina deocamdata accesul la pilula abortiva folosita pentru mai mult de jumatate din avorturile din tara, suspendand restrictiile decise de tribunale inferioare, noteaza AFP. Guvernul federal a sesizat Inalta Curte pentru a suspenda aceste decizii,…

- Malia Obama, in virsta de 24 de ani, este absolventa a Universitații Harvard. Fiica cea mare a lui Barack Obama și Michelle Obama, Malia Obama, iși va face in curind debutul in calitate de regizor. Actrița in virsta de 24 de ani se pregatește sa creeze un scurtmetraj care va fi lansat de noua companie…

- Today, as Foreign Ministers of the UK and Romania, we renew our Strategic Partnership Joint Declaration, a symbol of our deep cooperation and our strong people to people ties. A key pillar of this co-operation is our work to support Ukraine in the wake of Russia's illegal invasion. In Bucharest and…

- Guvernul chinez a protestat in fața Statelor Unite cu privire la un proiect de lege care ii permite președintelui sa interzica TikTok și alte aplicații. Așadar, reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, la un briefing ordinar de joi, a comentat aprobarea acestui proiect de…

- De la 1 martie, un milion de romani vor primi mai mulți bani, dupa ce Guvernul a decis sa majoreze cu aproximativ 14% indemnizația de șomaj, pe cea de creștere a copilului, precum și venitul minim garantat. Creșterea reprezinta echivalentul ratei medii a inflației din 2022. Anunțul a fost facut de ministrul…