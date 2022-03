Stiri pe aceeasi tema

- Rusii de pe lista anunțata de Casa Alba sunt vizați de sancțiuni dupa ce il susțin in continuare pe Vladimir Putin dupa invazia sangeroasa in Ucraina.„Aceste persoane si familiile lor vor fi eliminate din sistemul financiar american, bunurile lor din SUA vor fi inghetate si proprietatile lor vor fi…

- Ce țari susțin Rusia in razboiul contra Ucrainei. In timp ce NATO, UE și aliații au furnizat Ucrainei arme și echipament militar, impunand și sancțiuni Rusiei, menite sa paralizeze economia, dar și sa forțeze o schimbare a regimului la Moscova, exista țari care au refuzat sa condamne acțiunea militara…

- Mircea Lucescu și-a ajutat jucatorii de la Kiev. Antrenorul roman al campioanei Ucrainei a scapat dupa un drum cu peripeții din infernul declanșat in țara vecina de invazia militara a Rusiei. Il Luce a reușit sa ajunga in București, la adapost, dar nu s-a mulțumit doar cu acest lucru. Tehnicianul care…

- O eventuala infringere a Rusiei in acest razboi va deschide oportunitați nesperate pentru Republica Moldova de soluționare a conflictului transnistrean. O spune comentatorul politic de la București, Sorin Ionița. Potrivit expertului roman, daca Ucraina va rezista invaziei rusești, acest lucru ar putea…

- Site-uri considerate de propaganda ruseasca au fost inchise in Romania sau urmeaza sa fie inchise. Este vorba despre mai multe versiuni ale publicației Sputnik, dar și despre postul de televiziune Russia Today, dupa cum a anunțat deja purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru: „O sa prezint…

- Sfantul Antipa de la Calapodești a fost cinstit la Catedrala din Roman cu Priveghere Mare și Sfanta Liturghie. Se implinesc 140 de ani de la nașterea in Ceruri a sfantului, care este ocrotitorul Paraclisului Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Slujba Privegherii a fost oficiata duminica de Parintele…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a semnat un contract în valoarea de 3,5 milioane de euro cu o cunoscuta companie de telefonie, porivit The Mail on Sunday. Potrivit unei surse citate de The Mail on Sunday, negocierile au avut loc de câteva saptamâni, iar sportiva de 19 ani…

- Lista de rezerva a candidatilor admisi este deschisa, in ordinea voturilor obtinute, de judecatoarea Claudia Jderu, magistrat in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, care a dictat condamnarea, in prima instanta a fostului presedinte al CJ Tulcea, Victor Tarhon, dar si a fostului sef al Oil Terminal, Silviu…