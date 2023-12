Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii ruși anunța ca directorul adjunct al agentiei spatiale ruse Roscomos a fost reținut, fiind suspectat intr-un dosar de frauda. Oleg Frolov și doi complici sunt acuzați de deturnarea a peste 4,5 milioane de dolari. Comitetul rus de Investigații a transmis ca cei trei au furat fonduri destinate…

- Ministerul de Interne al Rusiei l-a plasat pe Kyrylo Budanov, șeful agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), pe o lista de urmarit federal, a informat presa de stat rusa in 13 decembrie.Budanov a fost acuzat de „terorism” de catre Comitetul de Investigații al Rusiei in octombrie, impreuna…

- Ucraina a anuntat sambata ca a inceput urmarirea penala impotriva patriarhului Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse, in contumacie, pentru ca acesta „a justificat” invazia lansata de Rusia asupra teritoriului ucrainean, informeaza AFP. Patriarhul Kirill, sustinator fervent al presedintelui rus Vladimir…

- Recolta de cereale a Rusiei din acest an este estimata la 140 de milioane de tone, mai mica decat recordul istoric inregistrat anul trecut dar cu toate acestea a doua cea mai mare recolta de cereale inregistrata vreodata, potentialul de export fiind de aproximativ 60 de milioane de tone, a declarat…

- Mitropolitul Chișinaului și al Intregii Moldove a trimis o scrisoare Patriarhului Kiril al Moscovei și al intregii Rusii, in care subliniaza ca, „in Rusia, atat autoritațile laice cat, și cele bisericești ne-au tratat și ne trateaza ca pe un popor periferic și fara coloana vertebrala, lipsit de dreptul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea prin care Rusia denunta Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, dupa ce Consiliul Europei a limitat participarea Moscovei la acest mecanism in urma razboiului pornit contra Ucrainei, relateaza Agerpres . De asemenea, Putin a cerut…

- Recomandarile Congresului SUA de a se pregati pentru un razboi simultan cu Rusia și China, care sunt și ele puteri nucleare, nu pot fi numite ganduri sanatoase, sunt prostii, cel mai probabil, congresmenii doar se sperie intre ei, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat…

- Cheltuielile militare ale Rusiei vor creste cu aproape 70% in 2024, potrivit unui document al Ministerului de Finante publicat joi, o decizie care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina in pofida costului uman si economic, relateaza AFP.