Adjudecat: S-a vândut un mare schelet al omenirii! (VIDEO) “Big John”, cel mai mare schelet cunoscut de Triceratops, care are o vechime de 66 de milioane de ani si o lungime de peste opt metri, a fost adjudecat pentru suma de 6,6 milioane de euro (inclusiv taxe) unui cetatean american din Paris. Totul s-a produs in cadrul unei licitații care stabileste un “record in Europa” pentru o vanzare de fosile de dinozauri, potrivit adjudecatorului, dupa cum relateaza AFP. Valoarea acestui Triceratops a fost estimata intre 1,2 si 1,5 milioane de euro. Scheletul fost vandut hotelului Drouot (Paris) in cadrul licitatiei Naturalia organizata de casa Binoche si Giquello,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

