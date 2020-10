ADIO pandemie. Avem medicamentul pentru coronavirus. Vine direct în România Terapia - o companie SUN PHARMA (Terapia), anunța ca incepand cu 15 octombrie 2020 prima cantitate de 220 000 de tablete de favipiravir (FluGuard), dintre care 20.000 reprezinta o donație pentru spitalele COVID-19 , intra in depozitele Unifarm SA. In ceea ce privește cantitatea totala care va fi asigurata in urmatoarele 6 luni pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și moderate de COVID-19, aceasta este de 770 000 de tablete, reprezentand necesarul pentru circa 10.000 de pacienți, conform recomandarilor protocolului terapeutic din 10 august 2020 al Ministerului Sanatatii. Totodata, compania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

