- Francis On My Mind si French Original, artistul originar din Franta, vor ca vara sa ne ramana intiparita in minte prin remixul piesei “Summer”, lansat pe toate platformele de streaming. La fel ca in cazul anterioarelor piese lansate de catre Francis On My Mind, track-ul “Summer” este produs de catre…

- DJ-ul turc Ilkan Gunuc lanseaza piesa „The Way I Are”, un remake dupa celebra piesa cu același nume, lansata in urma cu 11 ani de Timbaland și Keri Hilson, ascultata de sute de milioane de oameni din toata lumea. Ilkan Gunuc și-a pus amprenta asupra melodiei și vine cu o varianta dance, cu influențe…

- Andreea Balan lanseaza piesa inspirata din viața ei. Primul clip in care joaca alaturi de fetițe In prag de toamna, Andreea Balan pune in scena o noua poveste muzicala. Lanseaza o piesa in care iubirea, blandețea și magia iși dau intalnire in același loc. „Poveste de toamna” este cel mai nou single…

- Trupa SuperM lanseaza albumul lor de debut “Super One” si devaluie clipul celui mai nou single “One (Monster & Infinity)”. Albumul vine dupa EP-ul lansat in 2019 – “SuperM – The 1st Mini Album”, care a debutat pe locul 1 in topul Billboard 200. In piesa “One (Monster & Infinity), SuperM incurajeaza…

- Vera continua seria de lansari cu piesa “Ramai cu bine”, o scrisoare de adio pe note muzicale. Artista din Republica Moldova canta despre trairile de la finalul unei relatii si rememoreaza momente dintre ea si persoana iubita. Perioada de lockdown i-a ajutat pe Vera si pe Vlad Isac, producatorul cu…

- Dupa ce a colaborat in urma cu aproape un an cu Ioana Ignat, Iordan revine cu o noua piesa, de data aceasta alaturi de Madalina Ignat. Cei doi lanseaza „Arata-mi dragostea”, un single ce te poarta intr-o calatorie a iubirii, iar protagoniști sunt chiar cei doi artiști. Compusa de catre Iordan și Madalina…

- Dupa colaborarea cu Alex Mica, Aura B lanseaza o noua piesa, „Te Recuerdo”, in colaborare cu Jurca, single al carui videoclip este regizat de Calatorie Magica. „Piesa “Te recuerdo” este o piesa scrisa de mine, inspirata din viața mea personala, o piesa cu un mesaj frumos, piesa in care sper sa se regaseasca…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…