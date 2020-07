ADIO concedii pentru acești angajați! Violeta Alexandru ia măsuri drastice: Nu se pune problema de concedii Ministrul le cere acestora sa termine cu ”practicile” de atentionat persoana la care merg in control, dar si sa iasa din birouri, “din locurile comode” in care stau cu aer conditionat, si sa mearga alaturi de echipe pe teren. “As vrea ca toti inspectorii sefi sa fie cu echipele lor pe teren. Dati un exemplu personal, mergeti cu aceste echipe, mergeti in vizite neanuntate, in sensul in care va cer sa terminati cu practicile de sunat pe telefon si atentionat persoana la care va duceti in control. Va rog sa inceteze orice fel de practica despre care am cunostinte ca se mai intampla in inspectoratele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

