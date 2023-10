Adina Vălean: „Aștept un proiect comun Bulgaria România pentru navigarea pe Dunăre tot timpul anului” Comisarul UE pe Transporturi spune ca Romania și Bulgaria trebuie sa depuna proiectele pe Fast Danube pana in ianuarie, pentru ca acestea sunt bine vazute de UE. Scopul proiectului este asigurarea navigabilitatii Dunarii tot timpul anului. Acesta este unul dintre aspectele discutate de Adina Valean in Bulgaria, saptamana trecuta, in cadrul unei initiative de intarire a conectivitatii cu Romania si Grecia pe axa Nord-Sud. „Va reamintesc faptul ca in cadrul regulamentului de revizuire a hartilor si a traseelor de transport europene, am introdus un coridor suplimentar fata de cele existente, si anume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

