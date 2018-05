Stiri pe aceeasi tema

- OK! s-a intalnit la Los Angeles cu actrița din telenovela „Inima de țigan” pentru a afla tot ce presupune drumul unui actor roman de la București intr-un film la Hollywood Am regasit-o pe Adina printre coloanele din fața muzeului LACMA mai tanara ca niciodata. E departe de a fi ajuns acolo unde și-a…

- Au venit din toata lumea la Bucuresti sa il vada pe Sebastian Stan Sebastian Stan este actorul de origine romana cu cel mai mare succes la Hollywood in acest moment. ADPM COOL: Sebastian Stan, romanul care a cucerit America! Dupa ce a jucat in seriale precum Gossip Girl, Sebastian a obtinut roluri in…

- Melania Trump, sotia presedintelui american Donald Trump, si-a sarbatorit ziua de nastere pe 26 aprilie. Multi s-ar fi asteptat ca liderul de la Casa Alba sa-i faca un cadou de neuitat, insa lucrurile nu au stat chiar asa. Ce cadou i-a facut Donald Trump sotiei sale, de ziua ei? Presedintele SUA, cel…

- In aprilie va fi o avalansa de vedete de la Hollywood in Bucuresti pentru ceea ce se anunta cea mai cool premiera a unui film romanesc. E vorba despre filmul The Wanderers – Vanatorul de spirite.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Lungmetrajul "Get Out", un thriller cu accente horror si de satira, care denunta rasismul din Statele Unite, a castigat principalul trofeu - cel mai bun film - la gala Independent Spirit Awards sambata seara la Los Angeles, cu o zi inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Reuters si AFP.…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.