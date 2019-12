Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc vineri, in curtea unui imobil din Iasi. Conflictul dintre cei doi a inceput dupa ce barbatul, chemat de vecinii polițistului sa sape in gradina blocului, a refuzat sa inceteze munca atunci cand agentul i-a cerut-o, potrivit Digi24.ro.Locuitorii din zona in care a avut loc altercația…

- Tribunalul Iasi a pus punct, zilele trecute, procesului deschis de profesorul de istorie Sorin Sitea impotriva propriei scoli, ca urmare a unei sanctiuni primite la finele anului scolar trecut. Sorin Sitea a fost implicat in primavara intr-un scandal dupa ce mai multi elevi de clasa a XII-a carora le-a…

- Cate clase de invațamant profesional și dual vor fi anul viitor depinde și de firmele care au nevoie de forța de munca. Agenții economici din județul Neamț au termen pana la 22 noiembrie 2019 sa-și depuna solicitarile privind numarul de elevi pentru care vor semna contracte cu școlile și primariile.…

- O tânara din Statele Unite în vârsta de 18 ani ar fi planificat sa împuște 400 de persoane din fosta sa școala, doar pentru a se distra. Fata a fost exmatriculata din cauza unor incidente violente din trecut.

- O invatatoare de la o scoala gimnaziala din Santau, judetul Satu-Mare, a fost retinuta de politisti, miercuri, pentru 24 de ore, ea fiind acuzata ca ar fi pulverizat cu spray iritant lacrimogen doi copii, de sase si sapte ani, pe motiv ca au deranjat ora de curs. ‘Ieri (miercuri – n.r.), la ora 11,00,…

- Porțile Colegiului Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava s-au redeschis, luni, pentru cel de-al 29-lea an școlar, un itinerariu ce angajeaza peste 800 de elevi, 210 dintre aceștia boboci de clasa a IX-a.Curtea liceului a prins din nou viața, adunand laolalta elevi, profesori și ...

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat, luni, la deschiderea anului scolar, referitor la faptul ca anul acesta au inceput scoala sub 3 milioane de elevi si prescolari, cifra scazuta fata de anii precedenti, ca este vorba despre o scadere demografica.

- Elevi salvati de clopotel Conform traditiei, luni trebuie sa sune clopotelul, anuntand prima ora de curs; scoala "Dancila Prepeleac" nu mai are clopotel, furat de niste elevi fara drag de carte, care au crezut ca astfel pot amana inceperea anului scolar; preotul Pafnutie s-a oferit sa traga clopotele,…